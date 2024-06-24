В Сочи спасатели отговорили девушку от попытки суицида

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов города-курорта.

Спасателям позвонили местные жители и сообщили о том, что на балконе многоэтажки находится девушка, которая собирается совершить суицид.

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на место происшествия и начали разговаривать с девушкой. Пока один спасатель уговаривал ее передумать, другой на страховке подбирался по козырьку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

«Попросил ее позвонить родственникам и поговорить с ними. Потом спросил можно ли ее спасти, она ответила: «Можно, но я боюсь встать». Коллега помог ее спустись на балкон», — рассказал спасатель Влад Данилов.

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