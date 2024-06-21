В Горячем Ключе сотрудница ЕДДС спасла женщину, совершившую попытку суицида
Происшествия
21.06.2024 17:03
По данным мэрии Горячего Ключа, 20 июня в 12:34 оператору службы «112» поступил звонок о том, что на улице Щорса обнаружили женщину в возрасте около 40 лет, которая предприняла попытку суицида.
Спасателям позвонила работница ЕДДС города. Женщина вызвала скорую помощь, и до прибытия медиков оказала первую помощь пострадавшей.
Прибывшая бригада «скорой» госпитализировала пострадавшую в реанимацию городской больницы, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.
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