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В Горячем Ключе сотрудница ЕДДС спасла женщину, совершившую попытку суицида

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-sotrudnitsa-edds-spasla-zhenshhinu-sovershivshuyu-popytku-suitsida
В Горячем Ключе сотрудница ЕДДС спасла женщину, совершившую попытку суицида
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным мэрии Горячего Ключа, 20 июня в 12:34 оператору службы «112» поступил звонок о том, что на улице Щорса обнаружили женщину в возрасте около 40 лет, которая предприняла попытку суицида.

Спасателям позвонила работница ЕДДС города. Женщина вызвала скорую помощь, и до прибытия медиков оказала первую помощь пострадавшей.

Прибывшая бригада «скорой» госпитализировала пострадавшую в реанимацию городской больницы, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.

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