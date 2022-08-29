За квартирные кражи в Новороссийске полиция разыскивает мужчину в синей кофте и шортах
Происшествия
29.08.2022 17:51
Мужчину подозревают в серии квартирных краж в Новороссийске.
Сейчас в полиции устанавливают его и местонахождение. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 180-185 см, у него славянский тип внешности и худощавое телосложение.
Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 8 (8617) 60-52-10, 8 (8617) 60-55-46, 8 (960) 483-89-12 или 102 с мобильного, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.
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