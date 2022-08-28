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В Славянске-на-Кубани поймали находившегося в розыске фигуранта уголовного дела об убийстве

Происшествия
28.08.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-pojmali-nahodivshegosya-v-rozyske-figuranta-ugolovnogo-dela-ob-ubijstve
В Славянске-на-Кубани поймали находившегося в розыске фигуранта уголовного дела об убийстве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Славянскому району по ориентировке остановили отечественный автомобиль, за рулем которого находился 21-летний местный житель.

Личность водителя проверили по базам и установили, что он находится в розыске как фигурант уголовного дела об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за смерть человека. Подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

В отношении водителя составили 4 протокола об управлении автомобилем без прав и страхового полиса и доставили в отдел полиции, после чего передали инициатору розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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