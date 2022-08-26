В Краснодарском крае на ферме поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Тихорецкого района получили оперативную информацию, во время проверки которой удалось найти и задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении 37-летнего жителя станицы Архангельской.

По данным следствия, в июне мужчина поссорился с приятелем и нанес ему телесные повреждения, от которых пострадавший умер. Нападавший скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск. Он прятался от полиции в станице Тбилисской, где работал разнорабочим на частной ферме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали и передали в следственные органы. Расследование продолжается.

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