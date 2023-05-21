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За кражу забытых в банкомате 26 тыс. рублей жительнице Кубани грозит 5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-krazhu-zabytyh-v-bankomate-26-tys-rublej-zhitelnitse-kubani-grozit-5-let-kolonii
За кражу забытых в банкомате 26 тыс. рублей жительнице Кубани грозит 5 лет колонии
Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

В полиции Усть-Лабинского района завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в краже.

По данным следствия, в сетевом магазине женщина подошла к банкомату и обнаружила в лотке купюроприемника деньги, которые забыл забрать предыдущий клиент банка. Женщина забрала деньги и потратила их на личные нужды. Ущерб составил 26 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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