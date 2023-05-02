Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сейф с 10 млн рублей украли с промышленного предприятия двое жителей Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sejf-s-10-mln-rublej-ukrali-s-promyshlennogo-predpriyatiya-dvoe-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Сейф с 10 млн рублей украли с промышленного предприятия двое жителей Краснодарского края
Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Двоих подозреваемых в многомиллионной краже полицейские задержали в Славянском районе.

По предварительным данным, двое жителей Красноармейского района в возрасте 48 и 50 лет залезли через окно в административное здание промышленного предприятия в станице Петровской и похитили сейф, в котором лежали 10 млн рублей.

Злоумышленники вскрыли сейф недалеко от места преступления, забрали деньги и распорядились ими по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска краевого главка совместно с сотрудниками ОМВД России по Славянскому району при силовой поддержке спецподразделения ГУ Росгвардии.

Возбудили уголовное дело о краже. На время следствия подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливают другие возможные преступления, которые совершили фигуранты.

Читайте также: на Кубани поймали серийных воров-домушников, обокравших более десятка частных домов на 5 млн рублей.

Статьи
Белый рис: вред и польза для организма
Белый рис: вред и польза для организма
Эндокринолог рассказала, почему опасно пить кефир на ночь
Эндокринолог рассказала, почему опасно пить кефир на ночь
Жиры, гастрит, канцерогены: нутрициолог рассказал, какой шашлык самый опасный
Жиры, гастрит, канцерогены: нутрициолог рассказал, какой шашлык самый опасный
Антидепрессанты: как работают, можно ли подсесть
Антидепрессанты: как работают, можно ли подсесть
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях