Сейф с 10 млн рублей украли с промышленного предприятия двое жителей Краснодарского края

Двоих подозреваемых в многомиллионной краже полицейские задержали в Славянском районе.

По предварительным данным, двое жителей Красноармейского района в возрасте 48 и 50 лет залезли через окно в административное здание промышленного предприятия в станице Петровской и похитили сейф, в котором лежали 10 млн рублей.

Злоумышленники вскрыли сейф недалеко от места преступления, забрали деньги и распорядились ими по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска краевого главка совместно с сотрудниками ОМВД России по Славянскому району при силовой поддержке спецподразделения ГУ Росгвардии.

Возбудили уголовное дело о краже. На время следствия подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливают другие возможные преступления, которые совершили фигуранты.

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