На Кубани поймали серийных воров-домушников, обокравших более десятка частных домов на 5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Армавира в возрасте 26 и 38 лет, подозреваемых в серии краж из частных домов в Армавире, Новокубанском и Успенском районах.

По данным следствия, злоумышленники отжимали пластиковые окна, проникали в дома и похищали деньги, ювелирные украшения и дорогие часы. Личности подозреваемых установили, их задержали по местам проживания. При осмотре автомобиля одного из задержанных, а также во время обыска в домах подозреваемых нашли часть похищенного имущества. Общий ущерб 11 пострадавшим превысил 5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых на время следствия поместили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре поймали серийного вора-домушника, отжимавшего металлопластиковые рамы.