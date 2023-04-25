Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани поймали серийных воров-домушников, обокравших более десятка частных домов на 5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pojmali-serijnyh-vorov-domushnikov-obokravshih-bolee-desyatka-chastnyh-domov-na-5-mln-rublej
На Кубани поймали серийных воров-домушников, обокравших более десятка частных домов на 5 млн рублей
Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Армавира в возрасте 26 и 38 лет, подозреваемых в серии краж из частных домов в Армавире, Новокубанском и Успенском районах.

По данным следствия, злоумышленники отжимали пластиковые окна, проникали в дома и похищали деньги, ювелирные украшения и дорогие часы. Личности подозреваемых установили, их задержали по местам проживания. При осмотре автомобиля одного из задержанных, а также во время обыска в домах подозреваемых нашли часть похищенного имущества. Общий ущерб 11 пострадавшим превысил 5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых на время следствия поместили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре поймали серийного вора-домушника, отжимавшего металлопластиковые рамы.

Статьи
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях