На Кубани поймали серийных воров-домушников, обокравших более десятка частных домов на 5 млн рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Армавира в возрасте 26 и 38 лет, подозреваемых в серии краж из частных домов в Армавире, Новокубанском и Успенском районах.
По данным следствия, злоумышленники отжимали пластиковые окна, проникали в дома и похищали деньги, ювелирные украшения и дорогие часы. Личности подозреваемых установили, их задержали по местам проживания. При осмотре автомобиля одного из задержанных, а также во время обыска в домах подозреваемых нашли часть похищенного имущества. Общий ущерб 11 пострадавшим превысил 5 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых на время следствия поместили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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