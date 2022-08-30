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В Краснодаре поймали серийного вора-домушника, отжимавшего металлопластиковые рамы

Происшествия
30.08.2022 09:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pojmali-serijnogo-vora-domushnika-otzhimavshego-metalloplastikovye-ramy
В Краснодаре поймали серийного вора-домушника, отжимавшего металлопластиковые рамы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратился житель поселка Новознаменского и сообщил о краже из дома.

По словам пострадавшего, утром он проснулся и обнаружил, что оконная рама повреждена, а из комнаты пропала бытовая техника.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый за наркотики и кражу 32-летний житель Курганинска. Его задержали на одной из улиц Краснодара. Выяснилось, что он отжал металлопластиковое окно и проник в дом. Также установили, что злоумышленник совершил еще семь аналогичных краж. Похищенное он сдавал в комиссионный магазин. Общая сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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