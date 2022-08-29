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В Новороссийске два парня вынесли из чужого дома спиртное, сейф и коллекционную катану

Происшествия
29.08.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-dva-parnya-vynesli-iz-chuzhogo-doma-spirtnoe-sejf-i-kollektsionnuyu-katanu
В Новороссийске два парня вынесли из чужого дома спиртное, сейф и коллекционную катану
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Новороссийска обратился житель Южного района. Мужчина рассказал, что нашел на улице возле своего дома запертый металлический сейф, и не знает, что в нем.

Прибыв на место, полицейские осмотрели сейф, а затем спросили у соседей. Хозяйка одного из домов на этой же улице сообщила, что у нее пропали бутылки со спиртным, коллекционная катана и оружейный сейф. Общую сумму ущерба оценили в 120 тыс. рублей.

Правоохранители сняли отпечатки пальцев с сейфа и проверили их по базам. Выяснилось, что отпечатки принадлежат двум местным жителям в возрасте 18 и 20 лет. Подозреваемых задержали по месту их проживания. В квартире одного из них обнаружили похищенное имущество.

Выяснилось, что подозреваемые проникли в дом, отжав пластиковое окно, вынесли вещи и ушли пешком. Протащив тяжелый сейф несколько десятков метров, они бросили его на обочине дороги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Одного из них заключили под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

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