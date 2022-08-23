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В Краснодаре вор пытался сбежать из гипермаркета с коньяком, сосисками и в неоплаченной одежде

Происшествия
23.08.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vor-pytalsya-sbezhat-iz-gipermarketa-s-konyakom-sosiskami-i-v-neoplachennoj-odezhde
В Краснодаре вор пытался сбежать из гипермаркета с коньяком, сосисками и в неоплаченной одежде
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сигнал тревоги поступил из охраняемого гипермаркета в Карасунском округе кубанской столицы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и выяснили, что мужчина взял с витрины нижнее белье, носки, футболку, брюки, кроссовки и ветровку, прошел в примерочную и переоделся. После этого в других отделах он взял бутылку алкоголя, конфеты и сосиски. После этого злоумышленник прихватил с кассы кассеты для бритья, и, не оплатив товар, проследовал к выходу.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Сочи. Мужчина передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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