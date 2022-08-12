На пляже в Сочи росгвардейцы задержали пьяного мужчину, скандалившего с отдыхающими

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Вечером 11 августа наряд Росгвардии был патрулировал территорию и получил сигнал «Тревога» с территории одного из пляжей в Адлерском районе.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место. Там к ним обратились охранники пляжа. Они указали на молодого человека, который приставал к прохожим, провоцировал конфликт и нецензурно ругался. Мужчина был пьян, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нарушителя задержали. Им оказался 24-летнийо житель Ростовской области. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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