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На пляже в Сочи росгвардейцы задержали пьяного мужчину, скандалившего с отдыхающими

Происшествия
12.08.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-v-sochi-rosgvardejtsy-zaderzhali-pyanogo-muzhchinu-skandalivshego-s-otdyhayushhimi
На пляже в Сочи росгвардейцы задержали пьяного мужчину, скандалившего с отдыхающими
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Вечером 11 августа наряд Росгвардии был патрулировал территорию и получил сигнал «Тревога» с территории одного из пляжей в Адлерском районе.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место. Там к ним обратились охранники пляжа. Они указали на молодого человека, который приставал к прохожим, провоцировал конфликт и нецензурно ругался. Мужчина был пьян, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нарушителя задержали. Им оказался 24-летнийо житель Ростовской области. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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