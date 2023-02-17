За коррупционные преступления в 2022 году суды Краснодарского края осудили 1 тыс. 885 человек

В Краснодаре прошло расширенное совещание судей края, на котором подвели итоги работы в 2022 году.

По словам председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, суды края в 2022 году рассмотрели 1 млн 377 тыс. дел и материалов. Это на 170 тыс. дел больше, чем годом ранее.

Рассмотрели 27 тыс. 780 уголовных дел и 1 млн 100 тыс. 586 гражданских и административных дел, что на 11 % больше показателей 2021 года.

В 2022 осудили 21 тыс. 839 человек. Различные сроки лишения свободы получили 7 тыс. 402 осужденных или 33,9 % от общего числа. Условное осуждение получили 3 тыс. 926 лиц или 17,9 % осужденных. Штрафы — 2 тыс. 981 человек.

За совершение преступлений коррупционной направленности на Кубани осудили 1 тыс. 885 человек. В 2021 году за это было осуждено 1 тыс. 709.

По статье «Мошенничество» приговоры вынесли в отношении 1 тыс. 268 человек. За преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления осудили 123 человека. Например, приговор по статье о получении должностным лицом взятки вынесли в отношении 84 человек, о даче взятки должностному лицу — 97 человек, о мелком взяточничестве — 49.

В 2022 году районные суды рассмотрели 1 млн 100 тыс. 586 гражданских и административных дел. Количество судебных споров о защите жилищных прав граждан составило 182 тыс. 809 дел, что на 9 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Более 170 тыс. дел касались споров о взыскании коммунальных услуг, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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