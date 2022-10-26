В России создали систему для поиска коррупционеров среди чиновников

Игорь Краснов. Фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ

Об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов на 7-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Борьба с коррупцией будет более результативной с внедрением новых IT-решений, в том числе основанных на искусственном интеллекте», — сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что автоматизированная система позволяет вычислять коррупционеров среди госслужащих. Ее назвали «Посейдон». По словам Краснова, новая система имеет доступ к открытым источникам информации и базам данных специальных ведомств.

Генпрокурор сказал, с прошлого года антикоррупционный контроль распространили на криптовалюту и другие финансовые активы. По его данным, за последние два года в рамках антикоррупционных мероприятий суды взыскали с госслужащих более 117 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи депутата Горсобрания лишили мандата за коррупционные нарушения.