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В России создали систему для поиска коррупционеров среди чиновников

Общество
26.10.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-sozdali-sistemu-dlya-poiska-korruptsionerov-sredi-chinovnikov
В России создали систему для поиска коррупционеров среди чиновников
Игорь Краснов. Фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ

Об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов на 7-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Борьба с коррупцией будет более результативной с внедрением новых IT-решений, в том числе основанных на искусственном интеллекте», — сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что автоматизированная система позволяет вычислять коррупционеров среди госслужащих. Ее назвали «Посейдон». По словам Краснова, новая система имеет доступ к открытым источникам информации и базам данных специальных ведомств.

Генпрокурор сказал, с прошлого года антикоррупционный контроль распространили на криптовалюту и другие финансовые активы. По его данным, за последние два года в рамках антикоррупционных мероприятий суды взыскали с госслужащих более 117 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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