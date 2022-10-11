В Сочи депутата Горсобрания лишили мандата за коррупционные нарушения

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники прокуратуры проверили одного из депутатов Городского Собрания Сочи на соблюдение антикоррупционного законодательства.

Они установили, что депутат заключил инвестиционный договор на 50 млн рублей с одним из застройщиков для покупки помещений общей площадью 1 тыс. кв. метров в многоквартирном доме, который планировали построить. Однако построить эту многоэтажку в Сочи можно было только после изменения статуса земельного участка. Для этого требовалось внести корректировки в местные правила землепользования и застройки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Необходимые изменения внесли решением Городского Собрания Сочи при непосредственном участии депутата, который купил помещения в многоквартирном доме.

Также в ходе проверки выяснилось, что депутат при предоставлении сведений о доходах за 2020-2021 скрыл нежилое здание супруги в Красной Поляне, три банковских счета, а также доходы семьи на общую сумму около 7 млн рублей.

Прокуратура направила информацию о выявленных нарушениях со стороны депутата в адрес губернатора Краснодарского края. Из-за допущенных антикоррупционных нарушений депутата досрочно лишили полномочий на очередной сессии Городского Собрания Сочи.

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