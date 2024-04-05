За комментарии в соцсетях с призывом к терроризму будут судить жителя Краснодара

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в августе 2023 года. В апреле этого года уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности направили в суд.

По данным следствия, 49-летний краснодарец зарегистрировался в видеохостинге и был пользователем одного из каналов. Из своего дома на улице Ипподромной мужчина оставлял под видеороликами комментарии, которые содержали призывы к террористической деятельности, а также оправдывали и пропагандировали терроризм. Комментарии были доступны для публичного просмотра.

Возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемый находился под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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