За год втрое увеличилось количество субъектов малого бизнеса в Краснодаре

В настоящее время в краевой столице развивают свое дело 90,9 тыс. предпринимателей. В сфере малого бизнеса работают 268 тыс. человек, что составляет 36,8% от численности экономически активного населения города.

Об этом 9 января сообщил замглавы Краснодара Дмитрий Васильев.

«В 2022 году экономика вступила в фазу структурной перестройки. Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, объем инвестиций в основной капитал на территории Краснодара сохранил тенденцию роста. В этом году мы ожидаем выйти на положительную динамику всех основных макроэкономических показателей по сравнению с прошлым», — сказал Васильев.

Он также отметил, что число самозанятых достигло 61 тыс. человек. Для их поддержки в городе работает муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа». С 2019 года более 4 тыс. бизнесменов и горожан воспользовались его услугами. В текущем году планируется увеличение объема услуг более чем на треть.

По словам Васильева, точками роста экономики Краснодара в этом году станут освоение новых рынков сбыта, возможности предоставления участков в границах города для размещения промпроизводств, развитие промплощадок города, выставочно-конгрессная деятельность и вовлечение в систему нацпроектов повышения производительности труда, а также реализация крупных инвестпроектов.

«В ближайшее время планируется заключение еще одного концессионного соглашения по строительству трамвайных линий в восточной части города. Общий объем инвестиций составит 26 млрд рублей. Планируем, что заключат данное соглашение в январе», — сказал замглавы города.

Планируется, что в текущем году продолжится реализация таких крупных инвестпроектов, как «Технопарк радиоэлектронной промышленности ООО НИЦ «Технологии» на территории Восточной промзоны. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей. Планируется создание порядка 2 тыс. рабочих мест. Также продолжится создание «ТехПромПарк-Северный» на базе завода ООО «OPAC». На предприятии будут производить ПВХ и алюминиевый профиль, перерабатывать вторичное полиэтиленовое сырье. Инвестиции в проект составят порядка 6 млрд рублей. Планируется создание свыше 500 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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