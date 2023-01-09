Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили

О строительстве нового аквапарка объявили в апреле 2021 года. Сейчас проект заморожен на стадии эскизного проекта.

Об этом рассказал руководитель проектного бюро AD project Александр Дорохов, который занимался разработкой проекта. По его словам, неопределенность относительно объекта наступила в августе-сентябре 2022 года из-за документов, связанных с землей. Он предположил, что для реализации проекта возможна замена подрядчика.

«Я так понимаю, идея не похоронена. Есть желание продолжать проект, но возможны изменения в плане», — рассказал Дорохов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что проект заморожен из-за необходимости проработки экономической рентабельности аквапарка, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аквапарк на Затоне планировали разделить на две части — крытую и открытую. Общая площадь застройки — 12 тыс. кв. м, общая площадь аквапарка — 50 тыс. кв. м.