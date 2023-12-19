За год в России в армию записались около 490 тыс. контрактников и добровольцев

Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, заявления о приеме на службу ежедневно подают более 1,5 тыс. человек.

«Ежедневно более 1,5 тыс. человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев», — сказал Шойгу.

Он отметил, что более 4 тыс. российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. Также в семь раз выросло число иностранных добровольцев.

Шойгу сообщил, что планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих, сообщает РБК.

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