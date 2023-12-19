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Шойгу: в акватории Азовского моря создали российский военно-морской район

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-v-akvatorii-azovskogo-morya-sozdali-rossijskij-voenno-morskoj-rajon
Шойгу: в акватории Азовского моря создали российский военно-морской район
Сергей Шойгу. Фото пресс-службы Президента РФ

О создании в акватории Азовского моря российского военно-морского района министр обороны Сергей Шойгу заявил 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район», — сказал Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что железнодорожное сообщение с Донбассом восстановлено. Больше года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам.

По его словам, в новые регионы России вернулись порядка 3 млн беженцев, сообщает «Интерфакс».

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