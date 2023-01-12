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За год цены на квартиры в новостройках Краснодара выросли на 12%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-tseny-na-kvartiry-v-novostrojkah-krasnodara-vyrosli-na-12
За год цены на квартиры в новостройках Краснодара выросли на 12%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Средняя стоимость в начале 2022 года составляла 6 млн рублей, в начале текущего года цены выросла до 6,7 млн рублей.

По данным исследования «ЦИАН. Аналитики», за год цена жилья в новостройках краевой столицы за год увеличилась на 12%. Среди городов-миллионников Краснодар по этому показателю занял 12 место.

Возглавила рейтинг Самара. Там средняя стоимость лота в новостройках за год выросла на 39% — до 6,1 млн рублей. На втором месте Казань с приростом 35% — до 9,2 млн рублей. Бронзу рейтинга получил Ростов-на-Дону. Там рост составил 32%, средняя стоимость жилья — 5,8 млн рублей.

Москва прибавила всего 5%. Это самый маленький рост цен среди городов-миллионников. Средняя стоимость квартиры в новостройке в столице составляет 15,9 млн рублей.

В целом по стране средняя стоимость жилья в новостройке в миллионниках выросла до 6,9 млн рублей. Это на 15% больше, чем в начале 2022 года, сообщает «РБК Краснодар».

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