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Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/srednyaya-rynochnaya-stoimost-1-kv-m-zhilya-vyrosla-na-45-na-kubani-v-2023-godu
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Среднюю стоимость квадратного метра в жилом помещении утвердил Минстрой РФ.

По сравнению с первым кварталом 2022 года, средняя рыночная стоимость в Краснодарском крае выросла на 45,57% — с 81,5 тыс. до 149,9 тыс. рублей. Это самый большой показатель в ЮФО.

По наибольшей средней стоимость за Краснодарским краем идут Севастополь — 120,6 тыс. рублей, Крым — 105,5 тыс. рублей и Адыгея — 93,7 тыс. рублей. Наименьшая стоимость в округе установлена в Калмыкии — 51,7 тыс. рублей. По России наименьшая цена в Ингушетии — 45,8 тыс. рублей за кв. м, наибольшая в Москве — 169,7 тыс. рублей, говорится в приказе Минстроя РФ.

Также в ведомстве утвердили нормативную стоимость квадратного метра жилья по России. В первом полугодии года она составит 88,7 тыс. рублей. В аналогичный период прошлого года показатель составлял 69,2 тыс. рублей.

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