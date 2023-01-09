Госсертификаты на оплату аренды социального жилья появятся в России
Если в регионе не хватает предложений соцжилья, сертификатами можно будет оплатить и квартиры, найденные самостоятельно. Меру поручили проработать Минстрою на 2026–2030 годы.
Льготу ввели, чтобы расширить возможности помощи нуждающимся в жилье, например, детям-сиротам. При наличии сертификата плата должна быть символической — около 700 рублей в месяц.
Для строительства доходных домов предлагают предусмотреть механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит девелоперам иметь гарантированный доход в течение долгого периода, а власти смогут решить социально значимую проблему.
При этом важно, чтобы возможность такой аренды не отменяла права на получение жилья в собственность. Дети-сироты, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями смогут проживать в арендованном жилье до получения собственного. Кроме того, эксперты считают, что сертификаты можно предоставлять с компенсацией половины или трети стоимости жилья, а также ввести возможность доплачивать за более комфортную квартиру, пишут «Известия».
Читайте также: за год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир.
- В Краснодаре задержали парня, наносившего граффити на торговый павильон
- Госсертификаты на оплату аренды социального жилья появятся в России
- В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин
- Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
- Опрос: 29% жителей Кубани не хватило новогодних каникул
- К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C