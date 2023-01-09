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Госсертификаты на оплату аренды социального жилья появятся в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gossertifikaty-na-oplatu-arendy-sotsialnogo-zhilya-poyavyatsya-v-rossii
Госсертификаты на оплату аренды социального жилья появятся в России
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Если в регионе не хватает предложений соцжилья, сертификатами можно будет оплатить и квартиры, найденные самостоятельно. Меру поручили проработать Минстрою на 2026–2030 годы.

Льготу ввели, чтобы расширить возможности помощи нуждающимся в жилье, например, детям-сиротам. При наличии сертификата плата должна быть символической — около 700 рублей в месяц.

Для строительства доходных домов предлагают предусмотреть механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит девелоперам иметь гарантированный доход в течение долгого периода, а власти смогут решить социально значимую проблему.

При этом важно, чтобы возможность такой аренды не отменяла права на получение жилья в собственность. Дети-сироты, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями смогут проживать в арендованном жилье до получения собственного. Кроме того, эксперты считают, что сертификаты можно предоставлять с компенсацией половины или трети стоимости жилья, а также ввести возможность доплачивать за более комфортную квартиру, пишут «Известия».

Читайте также: за год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир.

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