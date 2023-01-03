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За год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-dlya-detej-sirot-v-krasnodarskom-krae-priobreli-bolee-1-2-tys-kvartir
За год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства на покупку жилья выделили из бюджета края. В разных городах и районах купили 1 тыс. 245 квартир.

Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы «Дети Кубани». В прошлом году на эти цели направили 3,3 млрд рублей.

В ноябре обладателями собственного жилья в новом многоквартирном доме стали дети-сироты из Тбилисского района. Квартиры в микрорайоне на улице Розовой полностью готовы для жизни. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, рядом есть детский сад, кабинет врача общей практики, строится школа.

В 2021 году по краевой госпрограмме жильем обеспечили 1 тыс. 531 человека, финансирование составило 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дети-сироты в Северском районе получили ключи от собственных квартир.

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