За год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир
Средства на покупку жилья выделили из бюджета края. В разных городах и районах купили 1 тыс. 245 квартир.
Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы «Дети Кубани». В прошлом году на эти цели направили 3,3 млрд рублей.
В ноябре обладателями собственного жилья в новом многоквартирном доме стали дети-сироты из Тбилисского района. Квартиры в микрорайоне на улице Розовой полностью готовы для жизни. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, рядом есть детский сад, кабинет врача общей практики, строится школа.
В 2021 году по краевой госпрограмме жильем обеспечили 1 тыс. 531 человека, финансирование составило 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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