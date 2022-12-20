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Дети-сироты в Северском районе получили ключи от собственных квартир

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-siroty-v-severskom-rajone-poluchili-klyuchi-ot-sobstvennyh-kvartir
Дети-сироты в Северском районе получили ключи от собственных квартир
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 20 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, собственное жилье получили 32 жителя Северского района.

«В этом году объем финансирования составил 3,3 млрд рублей. По решению губернатора сумму увеличили на 1 млрд. Это позволило нам приобрести больше объектов недвижимости — 1 тыс. 244 квартиры», — написала Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: детям-сиротам из Каневского района выдали ключи от квартир — 10 детям-сиротам предоставили жилье по программе «Дети Кубани». Рядом находится вся необходимая инфраструктура. Кроме того, двор нового дома застраиваться не будет. Из окон новых квартир открывается приятный вид на рощу.

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