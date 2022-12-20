Дети-сироты в Северском районе получили ключи от собственных квартир
Общество
20.12.2022 15:46
Об этом 20 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По ее словам, собственное жилье получили 32 жителя Северского района.
«В этом году объем финансирования составил 3,3 млрд рублей. По решению губернатора сумму увеличили на 1 млрд. Это позволило нам приобрести больше объектов недвижимости — 1 тыс. 244 квартиры», — написала Анна Минькова в Telegram.
Читайте также: детям-сиротам из Каневского района выдали ключи от квартир — 10 детям-сиротам предоставили жилье по программе «Дети Кубани». Рядом находится вся необходимая инфраструктура. Кроме того, двор нового дома застраиваться не будет. Из окон новых квартир открывается приятный вид на рощу.
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