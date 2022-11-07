Детям-сиротам из Каневского района выдали ключи от квартир

Видео канала «Кубань 24»

В станице Каневской 10 детям-сиротам предоставили жилье по программе «Дети Кубани».

Первое знакомство с новыми квартирами произошло в День народного единства. В помещениях уже сделан ремонт, подключены все коммуникации, а также есть необходимый набор бытовой техники.

«Это старт для нас, для дальнейшего развития, для создания семейной жизни», — сказал житель Каневского района Антон Буть.

В управлении по вопросам семьи и детства района отметили, что рядом находится вся необходимая инфраструктура. Кроме того, двор нового дома застраиваться не будет. Из окон новых квартир открывается приятный вид на рощу.

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