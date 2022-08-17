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В России предложили дать право детям-сиротам наследовать имущество опекунов

Общество
17.08.2022 07:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-dat-pravo-detyam-sirotam-nasledovat-imushhestvo-opekunov
В России предложили дать право детям-сиротам наследовать имущество опекунов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С такой инициативой выступил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо с таким предложением на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Сейчас в гражданском законодательстве есть семь очередей наследования имущества по степени родства. К примеру, в шестой очереди право на наследство получают двоюродные племянники и племянницы, а в седьмой — пасынки и падчерицы, а также отчимы и мачехи.

Политолог уверен, что таким образом право на наследство получают люди, которые могли не быть близки с покойным. А дети, которые жили с опекуном более 10 лет, не имеют прав на наследование имущества.

Орлов попросил главу Минтруда внести необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ, чтобы дети прожившие с опекуном не менее трех лет могли получить право на наследство по закону, сообщает RT.

Читайте также: в России предложили упростить приватизацию жилья для сирот.

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