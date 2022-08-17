В России предложили дать право детям-сиротам наследовать имущество опекунов
С такой инициативой выступил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо с таким предложением на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Сейчас в гражданском законодательстве есть семь очередей наследования имущества по степени родства. К примеру, в шестой очереди право на наследство получают двоюродные племянники и племянницы, а в седьмой — пасынки и падчерицы, а также отчимы и мачехи.
Политолог уверен, что таким образом право на наследство получают люди, которые могли не быть близки с покойным. А дети, которые жили с опекуном более 10 лет, не имеют прав на наследование имущества.
Орлов попросил главу Минтруда внести необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ, чтобы дети прожившие с опекуном не менее трех лет могли получить право на наследство по закону, сообщает RT.
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