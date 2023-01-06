За год свыше 6 тыс. жителей Кубани прошли обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В Краснодарском крае реализуют более 1 тыс. востребованных образовательных программ.

Глава краевого управления занятости населения минтруда и соцразвития Николай Зародов сообщил, что в прошедшем году заявки на обучение по проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» подали 26 тыс. 680 жителей. Из них к занятиям приступили 7 тыс. 155 человек и 6 тыс. 380 — завершили обучение.

Бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию могут люди, состоящие на учете по безработице. А также находящиеся под риском увольнения из-за ликвидации организации или сокращения штата, люди в возрасте от 50 лет, молодежь до 35 лет, не имеющая среднего профессионального или высшего образования. Кроме того, пройти обучение могут студенты последнего курса вузов или колледжей и люди, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Также возможность освоить новую профессию могут получить работающие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и не трудоустроенные матери детей-дошкольного возраста.

Заявку можно подать на портале «Работа в России». Обучение занимает от одного до трех месяцев в очной и очно-заочной форме. Также возможно дистанционное обучение. Его организуют через Томский госуниверситет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Ворлдскиллс Россия.

После итоговой аттестации слушателям выдают документы о квалификации. Прием заявок на обучение в рамках нацпроекта возобновится в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года.