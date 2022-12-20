Программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года

Постановление о продлении программ в рамках поддержки рынка труда утвердили в Правительстве РФ.

Бесплатно пройти программы по наиболее востребованным профессиям смогут безработные, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с детьми и беженцы с Украины.

Получить дополнительное образование в 2023 году смогут не менее 138 тыс. человек, в 2024 — не менее 104 тыс. человек. Затраты на обучение правительство возместит с помощью грантов — на это предусмотрено более 8,2 млрд рублей в 2023 году и более 6,2 млрд в 2024 году.

Обучение будут проводить АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», РАНХиГС и Томский государственный университет в рамках федерального проекта «Содействие занятности» по нацпроекту «Демография», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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