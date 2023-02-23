За год стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла до 2,4 млн рублей
Экономика
23.02.2023 15:45
Рост составил более чем 30%. По этому показателю город-курорт опередил Москву.
В столице средняя цена квадратного метра в элитном жилом комплексе увеличилась на 13% — до 1,52 млн рублей.
Эксперты отмечают, что основная причина такого роста — дефицит предложения. Например, в конце 2022 года в Москве экспонировалось около 1,8 тыс. элитных квартир и апартаментов (+42% год к году). При этом в Сочи объем предложения в элитных проектах сократился до 109 лотов (-19% год к году).
Сейчас в олимпийской столице экспонируется всего 16 корпусов в 12 проектах, пишет «Коммерсантъ».
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