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За год стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла до 2,4 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-stoimost-kvadrata-elitnogo-zhilya-v-sochi-vyrosla-do-2-4-mln-rublej
За год стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла до 2,4 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Рост составил более чем 30%. По этому показателю город-курорт опередил Москву.

В столице средняя цена квадратного метра в элитном жилом комплексе увеличилась на 13% — до 1,52 млн рублей.

Эксперты отмечают, что основная причина такого роста — дефицит предложения. Например, в конце 2022 года в Москве экспонировалось около 1,8 тыс. элитных квартир и апартаментов (+42% год к году). При этом в Сочи объем предложения в элитных проектах сократился до 109 лотов (-19% год к году).

Сейчас в олимпийской столице экспонируется всего 16 корпусов в 12 проектах, пишет «Коммерсантъ».

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