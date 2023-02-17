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Краснодар стал лидером среди городов РФ по росту цен на новостройки

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarom-stal-liderom-sredi-gorodov-rf-po-rostu-tsen-na-novostrojki
Краснодар стал лидером среди городов РФ по росту цен на новостройки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом говорится в исследовании сервиса «Домклик». Эксперты проанализировали динамику стоимости квартир в России в 2022 году на основе ипотечных сделок Сбербанка.

Согласно исследованию, в прошедшем году цены на новостройки больше всего в России выросли в Краснодаре — на 21%. Средняя стоимость 1 кв. м в новых квартирах краевой столицы составила 142 тыс. рублей. Среди лидеров по росту цен на первичном рынке недвижимости также Ростов-на-Дону и Пермь — по +12%, Воронеж и Ленинградская область — по 11% и Московская область — +9%. В Сочи в 2022 году стоимость новостроек выросла на 6%. Цены на новостройки за год снизились в Москве — на 2%, Омске — на 21%, Челябинске и Новосибирске — на 11% и Уфе — на 8%.

При этом стоимость квартир на вторичном жилье в Краснодаре снизилась на 1%. В Сочи цены на «вторичку» остались без изменений.

По словам экспертов, в большинстве крупных городов России новостройки стоят заметно дороже «вторички». Исключением является лишь Сочи, где стоимость 1 кв. м в новостройке 151,5 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 231,8 тыс. рублей, сообщает «РИА Недвижимость».

Читайте также: по инвестициям в заграничную недвижимость жители Краснодарского края заняли третье место в России.

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