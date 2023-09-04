За год средняя длительность поездки на работу в Краснодаре сократилась на 20%

Аналитики провели исследование и выяснили, как за прошлый год изменились транспортные системы городов России.

Так, в среднем жители крупных российских городов проводят в транспорте около 45 минут в день и более 1 недели в год. Согласно оценкам, Краснодар серьезно прибавил по критерию «Мобильность», он достиг 48 баллов. К примеру, в среднем по стране этот показатель составляет 42 балла. За год жители краевой столицы стали добираться на работу на 20% быстрее.

Доля современного подвижного состава в парке общественного транспорта Краснодара составляет 19,23%. При этом на электротранспорт приходится не менее 40% от общего числа перевозок. Среднее время ожидания нужного маршрута на остановке составляет 6 минут, среднее время на дорогу от дома до работы — 33,3 минуты.

По мнению аналитиков корпорации развития ВЭБ.РФ, степень использования общественного транспорта в России будет увеличиваться за счет обновления парков и, как следствие, уменьшения интервалов движения и оптимизации маршрутов, пишут «Известия».

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