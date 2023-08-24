В Краснодаре в ближайшие дни изменят схему движения трех автобусов

Работу общественного транспорта в краевом центре изменят для улучшения доступности новых жилых комплексов.

С 26 августа продлят маршруты № 150А и 65. Автобусы № 150А будут ехать от Игнатова до Первомайской по маршруту, а затем продолжать движение до ЖК «Родные просторы» через улицы: Норковую, Платиновую, Заповедную и Светлую.

Автобусы № 65 будут следовать с Гидростроя до улицы Симиренко по маршруту, а затем выезжать к ЖК «Цветы» по улице Круговой.

Кроме того, с 28 августа изменится схема движения автобусов № 91. Их перенаправят с дублера улицы Батуринской на саму Батуринскую. Это связано с тем, что на дублере ограничат движение транспорта на участке между Кирилла Россинского и микрорайоном «Любимово» в связи с началом ремонта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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