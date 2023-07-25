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С 1 августа в Краснодаре изменят схему движения нескольких автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-avgusta-v-krasnodare-izmenyat-shemu-dvizheniya-neskolkih-avtobusov
С 1 августа в Краснодаре изменят схему движения нескольких автобусов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение общественного транспорта на Западном обходе скорректируют для оптимизации подвоза школьников.

Автобусы № 38 теперь будут следовать по Западном обходу от Дзержинского до Кельнской, не заезжая на улице Среднюю.

Маршрут автобусов № 56 на Западном обходе продлят до пересечения улиц Средней и Екатерининской. Они будут сворачивать на Конгрессную и возвращаться на Западный обход.

Автобусы № 121А от парка «Россия — моя история» будут двигаться до остановки «Красная Площадь» через Конгрессную и Дзержинского, а затем выезжать на Западный обход с заездом на Конгрессную.

Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать изменения при планировании поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 1 сентября в Краснодаре сократят количество школьных автобусов. Для этого скорректируют действующие автобусные маршруты и запустят новые.

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