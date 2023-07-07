С 1 сентября в Краснодаре резко сократят работу школьных автобусов

Об этом сообщил глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин на пресс-брифинге. Изменения в схеме подвоза учеников в школе затронут жителей Западного обхода, поселков Плодородного и Знаменского, а также Новознаменского жилого района.

«В новом учебном году в Краснодаре планируются изменения в организации школьных перевозок. Мы проделали большую работу, детально проработали транспортные схемы. Подвоз школьными автобусами остается только в пригороде», — сказал Белугин.

Он отметил, что сокращение количества школьных автобусов в городе связано с необходимостью привести систему в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, число автобусов для учеников сокращают в связи с открытием новых школ. В этом году в краевом центре учеников примут пять новых школ в разных районах города.

В отсутствие школьных автобусов ученики смогут добираться на уроки на общественном транспорте. Для скорректируют действующие автобусные маршруты и запустят новые. Некоторые из них будут работать по брутто-контрактам. На линии будут работать вместительные низкопольные автобусы с кондиционерами.

Для проезда на общественном транспорте школьникам выделят по 50 бесплатных поездок в месяц на маршрутах № 29, 32, 38, 56, 75, 78, 83 и троллейбусе № 4. С прошлого года льготный проезд действует на маршрутах № 91, 89 и 19. Транспортные карты можно будет получить уже в августе в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: школьные автобусы будут бесплатно ездить по платным дорогам в Краснодарском крае. Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли 25 мая на 17-й сессии парламента.