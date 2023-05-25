Школьные автобусы будут бесплатно ездить по платным дорогам в Краснодарском крае

Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли 25 мая на 17-й сессии парламента.

Документ освобождает от платы за проезд по платным дорогам и участкам магистралей школьные автобусы и автобусы, которые организованно перевозят детей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

«Это хороший подарок школьникам и их родителям. Соответствующие изменения мы теперь вносим в краевой закон. Производимая, пусть в небольших объемах, но на регулярной основе оплата проезда стала бы ощутимой потерей в семейном бюджете. А попытки объезда в поисках бесплатной альтернативы могут удлинить маршрут, что неудобно и для детей, и для педагогов. Дети должны учиться и учиться с удовольствием, а дело взрослых — создавать им для этого все условия», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее законопроект о бесплатном проезде для школьных автобусов приняли в Госдуме.