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Школьные автобусы будут бесплатно ездить по платным дорогам в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnye-avtobusy-budut-besplatno-ezdit-po-platnym-dorogam-v-krasnodarskom-krae
Школьные автобусы будут бесплатно ездить по платным дорогам в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли 25 мая на 17-й сессии парламента.

Документ освобождает от платы за проезд по платным дорогам и участкам магистралей школьные автобусы и автобусы, которые организованно перевозят детей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

«Это хороший подарок школьникам и их родителям. Соответствующие изменения мы теперь вносим в краевой закон. Производимая, пусть в небольших объемах, но на регулярной основе оплата проезда стала бы ощутимой потерей в семейном бюджете. А попытки объезда в поисках бесплатной альтернативы могут удлинить маршрут, что неудобно и для детей, и для педагогов. Дети должны учиться и учиться с удовольствием, а дело взрослых — создавать им для этого все условия», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее законопроект о бесплатном проезде для школьных автобусов приняли в Госдуме.

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