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Школьные и детские автобусы будут бесплатно проезжать по платным трассам в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnye-i-detskie-avtobusy-budut-besplatno-proezzhat-po-platnym-trassam-v-rossii
Фото prizyv.ru

Законопроект приняли 15 февраля в Госдуме. Школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным участкам с 1 сентября 2023 года.

Новый закон распространится на автобусы, которые перевозят организованные группы детей — на соревнования, экскурсии, в оздоровительные лагеря, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«По платным дорогам дети смогут ездить с большим уровнем комфорта и безопасности, быстро и без пробок, а значит, будут меньше уставать. Кроме того, эта возможность, которую мы вводим с нового учебного года, позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы РФ.

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