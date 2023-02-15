Школьные и детские автобусы будут бесплатно проезжать по платным трассам в России
Политика
15.02.2023 15:29
Законопроект приняли 15 февраля в Госдуме. Школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным участкам с 1 сентября 2023 года.
Новый закон распространится на автобусы, которые перевозят организованные группы детей — на соревнования, экскурсии, в оздоровительные лагеря, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«По платным дорогам дети смогут ездить с большим уровнем комфорта и безопасности, быстро и без пробок, а значит, будут меньше уставать. Кроме того, эта возможность, которую мы вводим с нового учебного года, позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы РФ.
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