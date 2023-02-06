За год прокуратура Кубани выявила свыше 143 тыс. нарушений федерального законодательства

В Краснодаре 6 февраля прошло заседание коллегии краевой прокуратуры, на котором подвели итоги работы за 2022 год.

В мероприятии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, прокурор края Сергей Табельский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, председатель краевого суда Алексей Шипилов, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, глава СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры.

Табельский сообщил, что за год выявили более 143 тыс. нарушений федерального законодательства, опротестовали 16 тыс. незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 25,5 тыс. человек. В суды направили 10,8 тыс. исков, общая сумма составила 2,4 млрд рублей. По материалам проверок завели 439 уголовных дел. Кроме того, в органах прокуратуры края разрешили более 136 тыс. обращений, приняли около 57 тыс. граждан.

Прокурор края отметил, что в прошлом году особое внимание уделялось вопросам соцсферы.

«Прокуроры обеспечили погашение 183 млн рублей долгов по зарплате перед работниками предприятий края. Вели работу по защите прав участников долевого строительства. Благодаря принятым совместно с органами власти мерам восстановили права свыше 12 тыс. граждан по 119 объектам, 30 из которых длительное время оставались проблемными. Кроме того, на софинансирование мероприятий по завершению строительства долгостроев дополнительно выделили свыше 1 млрд рублей», — сообщил Табельский.

Также сотрудники краевой прокуратуры предотвратили незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 340 млн рублей. Удалось не допустить срывов поставок товаров на 50 млн рублей в соцучреждения.

Кроме того, прокуратура занималась вопросам охраны окружающей среды. В первую очередь внимание уделялось незаконным свалкам, загрязнению водоемов. Также обеспечению режима использования ООПТ, пресечению незаконной хозяйственной деятельности и строительства на землях лесного фонда.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что прошлый год был годом серьезных вызовов. Он подчеркнул, что принятые антикризисные меры позволили добиться высоких результатов.

«Все вместе мы трудились для того, чтобы сохранить стабильность, благоприятные условия для бизнеса, рабочие места, а значит уверенность в завтрашнем дне. В итоге край на четвертом месте в стране по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Сбалансированная политика позволила увеличить ВРП до 3,5 трлн рублей. Рост доходов бюджета составил более 50 млрд рублей — всего 414 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

По словам главы Кубани, основная задача этого года — выполнение социальных обязательств и защита прав жителей. В текущем году из бюджета направят порядка 45 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Особое внимание уделят многодетным семьям, которых на Кубани порядка 94 тысяч. Свыше 4 млрд рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот. При поддержке прокуратуры создали механизм выплат компенсаций для многодетных вместо предоставления земельных участков. Кондратьев также отметил активное участие прокуратуры в восстановлении прав обманутых дольщиков. В настоящее время в реестре остаются 79 проблемных долгостроев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что при активном участии прокуратуры приняли большой блок нормативно-правовых актов.

«Среди них закон о ежемесячной выплате на детей от 8 до 17 лет, поправки в закон об участках многодетным, в соответствии с которым они могут получить выплаты взамен земли. Внесли ряд поправок в законы, связанные с проведением санитарно-эпидемиологического контроля, госконтроля в области дорожного движения. На системной основе вносим изменения в краевой закон о дополнительных мерах по защите прав дольщиков. Расширяется перечень мер и способов их поддержки. Край выполняет поручение Президента РФ по решению проблемы до конца 2023 года», — сказал Бурлачко.

По итогам мероприятия участники приняли решение, в котором отразили наиболее значимые направления надзорной деятельности в первом полугодии текущего года. Также определены первоочередные меры по повышению результативности прокурорского надзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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