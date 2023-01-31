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Кондратьев встретился с избранными от Кубани депутатами Госдумы РФ восьмого созыва

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vstretilsya-s-izbrannymi-ot-kubani-deputatami-gosdumy-rf-vosmogo-sozyva
Кондратьев встретился с избранными от Кубани депутатами Госдумы РФ восьмого созыва
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 31 января на встрече с депутатами обсудил поддержку значимых для Кубани инициатив.

Вениамин Кондратьев отметил, что прошедший год был сложным для региона и страны в целом.

«Но в том числе при вашем содействии мы смогли адаптировать экономику в условиях беспрецедентных санкций, сохранить край стабильным и развивающимся. Сегодня важно закрепить успехи. Привлекать инвестиции и создавать новые производства, продолжать возводить социальные объекты и повышать уровень жизни людей. Для этого необходимо быстрое взаимодействие на всех уровнях власти. Вы должны быть не просто проводниками наших инициатив, а реальными участниками их обсуждений. Рассчитываю на вашу поддержку в Госдуме РФ по ключевым для Кубани вопросам», — сказал Кондратьев.

В числе важнейших инициатив, с которой регион обращался в федеральные органы власти, глава Кубани назвал возможность выкупа земель по рыночной стоимости под возведение социальных и инфраструктурных объектов. На сегодняшний день решения по этому предложению нет.

«В последние годы мы вышли на рекордные темпы строительства школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов. Только в этом году завершим более 100 объектов. Сдерживающим фактором остается острый дефицит свободных земель. Решение этого вопроса должно находиться в правовой плоскости. Нам нужны четко определенные полномочия по выкупу участков для строительства. Иначе мы не сможем продолжить развитие городов и районов Кубани», — подчеркнул губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что Кубань в Госдуме представляют 17 депутатов.

«Наша совместная работа дает положительный эффект. В качестве эксперимента будем приглашать депутатов Госдумы РФ на парламентский час. Предлагаю также принимать участие в заседании профильных комитетов Законодательного Собрания. Мы должны улучшить эффективность взаимодействия для решения самых важных вопросов», — сказал Бурлачко.

Депутат Госдумы восьмого созыва Иван Демченко сказал, что представители Кубани работают единой командой.

«На сегодняшний день у нас 10 совместных с Законодательным Собранием края законопроектов, один из них находится в первом чтении. Формат нашей работы — это прямая связь с регионами. По итогам сегодняшней встречи мы определим первоочередные задачи, распределим их решения на каждого, чтобы действовать в интересах Кубани», — цитирует Демченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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