На реализацию нацпроектов в Краснодарском крае в 2023 году направят 63 млрд рублей

Планы работы по нацпроектам на 2023 год обсудил с заместителями и руководителями профильных ведомств глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в этом году планируют построить 19 школ и 4 детсада, 10 ФАПов и 8 поликлиник, а также 3 водозабора. Кроме того, в крае будут благоустраивать новые территории и открывать спортплощадки.

«В 2023 году на реализацию нацпроектов в регионе направим 63 млрд рублей. Нас ждет напряженная работа. Мы обязаны завершить все, что не сделали в 2022 году, и реализовать намеченные планы. Все объекты напрямую влияют на уровень жизни в крае. Прошу уделить особое внимание строгому соблюдению утвержденных сроков заключения контрактов. Любая задержка скажется на конечном результате», — сказал Вениамин Кондратьев.

На реализацию нацпроектов из федерального бюджета направят 27 млрд рублей, еще 22,7 млрд рублей — из краевого. Также 2 млрд рублей составят бюджетные средства, 11,3 млрд рублей — внебюджетные источники.

«В 2022 году за счет опережающей реализации проектов мы смогли увеличить за год изначальное финансирование на 25% или на 13,5 млрд рублей. Надеемся, что эта тенденция сохранится, и к концу 2023 года выделяемое финансирование также существенно вырастет. Это позволит создать еще большее количество объектов социального назначения», — сказала Светлана Герих.

К вопросу увеличения финансирования для реализации нацпроектов подключатся депутаты, заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Сегодня у нас есть возможность и основания использовать опыт прошлого года и в 2023 году. Прошу активнее привлекать представителей ЗСК к работе над корректировками финансирования и последующего депутатского контроля, чтобы ускорить принятие изменений в бюджет», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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