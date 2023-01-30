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Кондратьев подвел итоги реализации нацпроектов на Кубани в 2022 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-podvel-itogi-realizatsii-natsproektov-na-kubani-v-2022-godu
Кондратьев подвел итоги реализации нацпроектов на Кубани в 2022 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 января провел совещание по итогам реализации национальных проектов. В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и главы профильных ведомств.

Глава Кубани сообщил, что в прошлом году на реализацию нацпроектов в регионе направили 70 млрд рублей.

«Несмотря на новые вызовы, нам удалось практически полностью выполнить все намеченные планы. Край достиг значительных успехов в экономическом блоке. По нацпроекту «Производительность труда» стали лидером в стране. Сегодня бережливые технологии внедряют уже 227 предприятий. Направили на поддержку бизнеса более 10 млрд рублей. Это позволило предпринимателям сохранить рабочие места, закупить комплектующие, оборудование и сырье. Добились хороших результатов в нацпроектах «Образование» и «Культура». Благодарю руководителей профильных министерств за эффективную работу», — сказал Кондратьев.

В число лидеров по исполнению нацпроектов вошли Анапа, Курганинский и Славянский районы. Однако, по словам губернатора, в прошлом году имелись недоработки. Так, по вине подрядчика не ввели в эксплуатацию школу на 400 мест в Цемдолине Новороссийска. Замглавы Кубани Сергей Власов сообщил, что работы завершатся в ближайшее время.

Глава департамента организации проектной деятельности Светлана Герих доложила, что кассовое исполнение нацпроектов по итогам года составило порядка 68,3 млрд рублей. Это 98% от плановых назначений. Показатель увеличился на 6% в сравнении с прошлым годом и выше среднего уровня по стране.

«Стопроцентное кассовое освоение показали по национальным проектам «Культура», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные качественные дороги». От 97% до 99% — «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», — сказала Герих.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в текущем году нужно учесть недоработки прошлого года и продолжить применять все успешные практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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