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Динской комбинат бетонных изделий присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dinskoj-kombinat-betonnyh-izdelij-prisoedinilsya-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Динской комбинат бетонных изделий присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В течение полугода эксперты Регионального центра компетенций будут внедрять на предприятии бережливые технологии.

Они помогут выявить и устранить потери в производственном процессе, а также проведут обучение сотрудников комбината.

«Сегодня бережливое отношение к производству становится финансово привлекательной стратегией. Рациональное использование ресурсов — это не единовременная акция, а запущенный механизм улучшений, который меняет культуру труда на предприятии», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Комбинат в Динском районе производит и реализует железобетонные изделия, строительные растворы и цемент. Цех по производству бетона выпускает 1 тыс. куб. м за смену. На базе предприятия действует собственная лаборатория.

В настоящее время 227 предприятий Кубани присоединились к нацпроекту «Производительность труда». К 2024 году планируют привлечь не менее 243 предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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