Компания «Кристалл-Азот» в Новопокровском районе увеличила выработку на 12%

На предприятии, специализирующемся на оптовой торговле химическими продуктами, подвели итоги реализации нацпроекта №Производительность труда».

В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций оптимизировали процесс приемки, хранения и отгрузки минеральных удобрений. Его доля в общей выручке «Кристалл-Азот» составляет почти 45%.⠀

«В сегодняшних условиях бережливое производство выступает своевременным катализатором развития для наших предприятий. В крае разработан единый системный подход в повышении эффективности и поддержки предприятий, который позволяет ускорять темпы роста региональной экономики», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Специалисты РЦК совместно с рабочей группой предприятия внедрили производственный анализ, позволивший сократить время обработки заявки на 75%. Кроме того, приобрели станок для дробления бракованной продукции и новые стеллажи. Также на предприятии начали проводить предрейсовые осмотры автотранспорта по чек-листу, организовали онлайн-инфоцентр, перестроили и утеплили ремонтный цех.⠀

Внедрение бережливых технологий позволило сократили время протекания процесса на 26%. Запасы сократились на 12%, а выработка выросла на 12%.⠀

Нацпроект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. В помощь бизнесу ввели комплекс мер поддержки. В том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов РЦК по работе предприятий.

Минэкономразвития РФ прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта. В него планируют включить компании, работающие в сфере туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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