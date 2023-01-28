Компания «Кристалл-Азот» в Новопокровском районе увеличила выработку на 12%
На предприятии, специализирующемся на оптовой торговле химическими продуктами, подвели итоги реализации нацпроекта №Производительность труда».
В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций оптимизировали процесс приемки, хранения и отгрузки минеральных удобрений. Его доля в общей выручке «Кристалл-Азот» составляет почти 45%.⠀
«В сегодняшних условиях бережливое производство выступает своевременным катализатором развития для наших предприятий. В крае разработан единый системный подход в повышении эффективности и поддержки предприятий, который позволяет ускорять темпы роста региональной экономики», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
Специалисты РЦК совместно с рабочей группой предприятия внедрили производственный анализ, позволивший сократить время обработки заявки на 75%. Кроме того, приобрели станок для дробления бракованной продукции и новые стеллажи. Также на предприятии начали проводить предрейсовые осмотры автотранспорта по чек-листу, организовали онлайн-инфоцентр, перестроили и утеплили ремонтный цех.⠀
Внедрение бережливых технологий позволило сократили время протекания процесса на 26%. Запасы сократились на 12%, а выработка выросла на 12%.⠀
Нацпроект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. В помощь бизнесу ввели комплекс мер поддержки. В том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов РЦК по работе предприятий.
Минэкономразвития РФ прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта. В него планируют включить компании, работающие в сфере туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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