Агрохолдинг Каневского района по нацпроекту увеличил выработку на 60%

Рабочая группа предприятия «Агро Холдинг Каневской» совместно с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода оптимизировала процесс производства мытых и фасованных овощей.

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятии модернизировали и переставили оборудование на линии мойки. Там установили инспекционный стол, переместили весовой дозатор и упаковочный автомат. Также подобрали новую упаковку, а ручную сортировку и фасовку овощей перевели в автоматический режим.

В итоге время протекания процесса снизилось на 57%, запасы сократились на 20%, а выработка выросла на 60%.

«На предприятии ранее использовали ручной труд, и для фасовки 18 тыс. упаковок бригада тратила почти двое суток. Теперь на этот объем необходимо около 24 часов. Мы видим, как участники нацпроекта выходят на качественно новый уровень развития со стабильным ростом экономических показателей и конкурентоспособности», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Агро Холдинг Каневской» занимается хранением, мойкой и фасовкой овощей. Предприятие входит в состав концерна «Покровский». Концерн находится в десятке лидеров в РФ по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям.

Нацпроект «Производительность труда» внедряют в регионе с 2018 года. Целью нацпроекта является создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов РЦК по работе предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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