Элеватор в Новопокровском районе увеличил выработку почти на 22%
«Ровненский элеватор» в Новопокровском районе подвел итоги нацпроекта «Производительность труда».
Совместно с рабочей группой эксперты РЦК оптимизировали на предприятии процесс первичной переработки семян подсолнечника. Доля этого продукта в выручке предприятия составляет 30%.
Была разработана система подачи предложений по улучшениям. На предприятии внедрили порядок передачи информации «Цепочка помощи» для оперативного решения производственных проблем. Кроме того, на каждом рабочем месте разместили стандарты выполнения операций и сократили лишние перемещения лаборантов. Итогом стало сокращение времени протекания процесса на 15%. Запасы уменьшились на 18%, а выработка выросла почти на 22%.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил, что в настоящее время на предприятии рассматривают возможность оптимизации приемки ячменя. Он подчеркнул, что для создания эффективной производственной системы нужно сделать бережливыми все процессы.
«Бережливые технологии охватят почти 50% выручки предприятия, и экономический эффект будет ощутим уже через полгода», — сказал Юртаев.
«Ровненский элеватор» включает в себя два зернохранилища общей емкостью более 77 тыс. т, склады, зерносушилки. Предприятие входит в число крупнейших специализированных агропромышленных предприятий Кубани в сфере послеуборочной обработки и хранения сельхозпродукции.
Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Речь идет об обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и торговле. Выручка предприятия должна составлять от 400 млн в год. При этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: компания «Рускартон» из Марьянской стала участником нацпроекта «Производительность труда».
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
- В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
- Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре