Элеватор в Новопокровском районе увеличил выработку почти на 22%

«Ровненский элеватор» в Новопокровском районе подвел итоги нацпроекта «Производительность труда».

Совместно с рабочей группой эксперты РЦК оптимизировали на предприятии процесс первичной переработки семян подсолнечника. Доля этого продукта в выручке предприятия составляет 30%.

Была разработана система подачи предложений по улучшениям. На предприятии внедрили порядок передачи информации «Цепочка помощи» для оперативного решения производственных проблем. Кроме того, на каждом рабочем месте разместили стандарты выполнения операций и сократили лишние перемещения лаборантов. Итогом стало сокращение времени протекания процесса на 15%. Запасы уменьшились на 18%, а выработка выросла почти на 22%.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил, что в настоящее время на предприятии рассматривают возможность оптимизации приемки ячменя. Он подчеркнул, что для создания эффективной производственной системы нужно сделать бережливыми все процессы.

«Бережливые технологии охватят почти 50% выручки предприятия, и экономический эффект будет ощутим уже через полгода», — сказал Юртаев.

«Ровненский элеватор» включает в себя два зернохранилища общей емкостью более 77 тыс. т, склады, зерносушилки. Предприятие входит в число крупнейших специализированных агропромышленных предприятий Кубани в сфере послеуборочной обработки и хранения сельхозпродукции.

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Речь идет об обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и торговле. Выручка предприятия должна составлять от 400 млн в год. При этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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