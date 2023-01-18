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Компания «Рускартон» из Марьянской стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-ruskarton-iz-maryanskoj-stala-uchastnikom-natsproekta-proizvoditelnost-truda
Компания «Рускартон» из Марьянской стала участником нацпроекта «Производительность труда»
Компания «Рускартон» из Марьянской стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Руководство предприятия из Красноармейского района подписало соответствующее соглашение с министерством экономики Кубани и Региональным центром компетенций.

Вскоре на предприятие прибудет рабочая группа, эксперты центра компетенций продиагностируют процессы и внедрят инструменты бережливого производства. Оптимизация должна занять до полугода.

«В начале прошлого года мы видели дефицитную ситуацию с поставками бумажной продукции, и важно было оптимизировать отечественный рынок. Сегодня производители нашли возможности избавиться от импорта и развивать производства», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

К январю 2023 года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились уже 227 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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