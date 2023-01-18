Компания «Рускартон» из Марьянской стала участником нацпроекта «Производительность труда»
Руководство предприятия из Красноармейского района подписало соответствующее соглашение с министерством экономики Кубани и Региональным центром компетенций.
Вскоре на предприятие прибудет рабочая группа, эксперты центра компетенций продиагностируют процессы и внедрят инструменты бережливого производства. Оптимизация должна занять до полугода.
«В начале прошлого года мы видели дефицитную ситуацию с поставками бумажной продукции, и важно было оптимизировать отечественный рынок. Сегодня производители нашли возможности избавиться от импорта и развивать производства», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
К январю 2023 года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились уже 227 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: крестьянское хозяйство Новокубанского района на 18% повысило выработку по нацпроекту.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
- Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году