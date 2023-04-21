За год продажи туров на майские праздники в России выросли в 2,5 раза
В числе российских популярных направлений для отдыха в мае — Сочи и Анапа.
В общей сложности продажи туров по РФ и за границу на время длинных майских выходных в текущем году выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили ведущие туроператоры страны, в том числе «Интурист», Fun&Sun. Tez Tour и Anex Tour.
Основными причинами возросшего спроса на туры в мае называют открытие новых рейсов за рубеж и снятие ковидных ограничений.
Среди самых популярных российских направлений лидирует Краснодарский край, в частности Сочи и Анапа. Также часто бронируют туры в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву и Подмосковье. Также спросом пользуются туры в Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, в Казань, Калининград, Кавказские Минеральные Воды, Карелию.
Отмечается, что в текущем году возрос спрос на зарубежные направления. Из них в мае особенно востребованы Турция, Египет и ОАЭ. Кроме того, россияне часто бронируют туры на майские праздники в Таиланд, в Абхазию, на Шри-Ланку, в Венесуэлу, на Мальдивы и в Азербайджан, сообщает ТАСС.
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