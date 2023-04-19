Кондратьев: 550 тыс. туристов приедут на майские праздники на курорты Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по обеспечению правопорядка, на котором обсудили организацию безопасного и комфортного отдыха.

По словам Вениамина Кондратьева, каждый год на майские праздники Кубань принимает гостей со всей России.

«Нагрузка возрастает, сейчас по краю уже забронировано 65%. Мы ожидаем около 550 тыс. человек — это на 5% больше, чем в прошлом году. И это наша ответственность с точки зрения безопасности», — отметил глава региона.

Губернатор Кубани также затронул вопрос безопасности на транспорте. По его словам, основная нагрузка ляжет на аэропорт Сочи.

«В 2022 году через авиагавань прошло 13 млн пассажиров. Важно обеспечить антитеррористическую защищенность. А также нужно усилить меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах», — подчеркнул Вениамин Кондратьев и поручил своему заму Александру Руппелю взять под личный контроль взаимодействие служб в курортных городах.

На Кубани охране правопорядка в общественных местах уделяют особое внимание. Пляжи оборудовали системами видеонаблюдения, медпунктами, у воды дежурят спасатели. Продолжается работа по интеграции камер. В Анапе, Геленджике и Сочи устанавливают более 100 камер видеонаблюдения около соцобъектов и в популярных у туристов местах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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