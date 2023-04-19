Кондратьев: на Кубани из-за растущего спроса отдых в отелях 4–5 звезд подорожал на 5–15%
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, почему подорожал отдых в кубанских отелях и гостиницах, и как власти региона могут влиять на ценообразование.
Власти края рассчитывают, что в 2023 году кубанские курорты посетят не менее 17 млн туристов, из которых порядка 9 млн приедут отдыхать в летний период.
«Сегодня наши курорты на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объемы продаж уже на треть опережают прошлогодние», — отметил Кондратьев.
Губернатор сообщил, что в средствах размещения на Черноморском побережье для отдыха летом забронировали уже более 50% мест, а на Азовском побережье этот показатель достиг 20%. Самые популярные города среди отдыхающих — Сочи, Анапа и Геленджик.
«Количество номеров в регионе к лету вырастет. Откроется 20 отелей общей вместимостью более 1 тыс. мест в Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике», — рассказал глава края.
Он добавил, что рост цен по большей части наблюдается в отелях с 4–5 звездами. В среднем стоимость отдыха в них увеличилась на 5–15% из-за возросшего спроса.
«Это преимущественно крупные сети, которые применяют так называемое динамическое ценообразование, то есть стоимость номера зависит от спроса», — объяснил глава Кубани.
При этом, по его словам, разнообразие туристического сегмента в регионе позволяет выбрать гостиницу, которая подойдет для любого бюджета. Власти могут влиять на ценообразование, лишь создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. С этой целью на Кубани продолжается работа по созданию комфортных условий для бизнеса, строительству отелей и комплексному развитию курортов, сообщает Life.
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