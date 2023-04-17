В Краснодарском крае расчистят и промаркируют 17 туристических маршрутов

Подготовку инфраструктуры к приему туристов обсудили на совещании, которое провел министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На совещании обсудили вопросы транспортной логистики, готовность курортной инфраструктуры, ценообразование проживания и поездок. Особое внимание уделили готовности гостиниц и пансионатов к приему гостей и состоянию пляжей и парков развлечений. Также затронули тему безопасности.

Максим Решетников подчеркнул, что основная работа по координации всех структур, которые отвечают за развитие туротрасли и подготовку к сезону лежит на плечах регионов.

«До всех 64 регионов доведены средства на региональные субсидии в объеме 13 млрд рублей. В ближайшее время будет объявлен старт отбора по программам поддержки строительства модульных мест размещения с объемом финансирования в 2023-2024 годах 8 млрд рублей», — рассказал об этапах реализации нацпроекта глава Минэкономразвития.

Кроме того, готовится третий отбор гостиниц для участия в программе льготного кредитования.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, краевой план по подготовке и проведению летнего курортного сезона включает более 100 мероприятий. На Кубани туристов будут принимать почти 11 тыс. средств размещения. Номерной фонд в этом году увеличили более чем на 1 тыс. номеров за счет открытия 20 новых объектов.

Александр Руппель также отметил, что более 1,6 тыс. средств размещения 1-3 категории опасности на Кубани уже паспортизированы в соответствии с требованиями.

«Сейчас в реестр включены 200 турмаршрутов повышенной опасности, из которых около 60 — обустроенных. В прошлом году мы начали возрождать знаменитую сеть турмаршрутов, расчистили и промаркировали 9. К началу этого сезона обустроим еще 17», — рассказал вице-губернатор Кубани.

Порядок общественных местах будут охранять около 1 тыс. полицейских. Пляжи Краснодарского края оборудуют системами видеонаблюдения, медпунктами, у воды будут дежурить спасатели. В Анапе, Геленджике и Сочи в этом году установят более 100 камер видеонаблюдения около соцобъектов и в местах массового пребывания граждан. В 2024 году за счет средств курортного сбора закупят еще 100 камер видеонаблюдения.

В случае дальнейшего продления режима «закрытого неба», как и прошлым летом, более 2 млн туристов будут добираться на машинах и поездах.

На Кубани на лето приостановят все ремонтные работы на региональных трассах. Александр Руппель обратился к министру экономразвития с инициативой ввести такое правило и для федеральных трасс. Максим Решетников сказал, что готов подключиться к решению этого вопроса, чтобы исключить введение реверсивного движения на федеральных трассах и минимизировать пробки в направлениях курортов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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